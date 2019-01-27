قتيل وأربعة جرحى في انحراف حافلة بالطارف

أخبار الجزائر
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قتيل وأربعة جرحى في انحراف حافلة بالطارف
بقلم محمد بن كموخ

وقع صبيحة اليوم الأحد، حادث مرور أودى بحياة أحد الأشخاص وجرح أربعة آخرين جراء انحراف حافلة نقل المسافرين.

الحادث وقع بقرية سيدي قاسي بلدية بن مهيدي، تعمل على خط الطارف وهران.

وحسب المعلومات الأولية،  فقد اسفر الحادث عن وفاة المدعو برقان محمد البالغ من العمر 22 سنة

كما سجل الحادث وقوع جرحى ويتعلق الأمر بسائق الحافلة المدعو طالبي هواري  البالغ 38 سنة .

أما الضحايا اللذين كانو على متن الحافلة تم اسعافهم ،  صاحبي اسماعيل البالغ من العمر 24 سنة ، شايب حسين 24 سنة  عقوب بلال 32 سنة ، زحاف حمزة 23 سنة .


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