قتيل وثلاثة جرحى في حادث دهس ببوقادير في الشلف

هلك شيخ في عقده السادس من العمر، أمسية اليوم الأحد، في حادث مرور، وقع ببلدية بوقادير في الشلف.

وقال بيان الحماية المدنية، أنّ الحادث المروري الذي وقع في حدود الساعة 17:30مساءا بالطريق السيار شرق غرب منطقة أولاد الطاهر اتجاه الجزائر.

والذي تمثل في دهس سيارة قد خلّف وقوع ضحية وهو شيخ يبلغ من العمر 66 سنة، توفي في عين المكان.

كما أسفر ذات الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة، حيث تم إجلاؤهم إلى مستشفى الصبحة.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات وأسباب هذا الحادث المُميت.