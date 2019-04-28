قتيل وثمانية جرحى في حوادث مرور خلال الـ72 ساعة الماضية بتيارت

سجلت الحماية المدنية لولاية تيارت، نهاية الأسبوع 8 حوادث مرور متفرقة داخل إقليم الولاية، خلّفت قتيلا وجرح 9 آخرين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحصيلة الخاصة بنهاية الأسبوع فيما يخص حوادث المرور للفترة الممتدة مابين 25 و28 أفريل الحالي

والتي عددها 8 أسفرت عن وقوع قتيلا في عين المكان وإصابة 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ومن أهم هذه الحوادث، هوالذي وقع يوم 26 أفريل على الساعة4 صباحا والمتمثل في انقلاب سيارة من نوع symbol

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 14 منطقة بوجحيح بلدية و دائرة فرندة، ما خلف قتيلا في عين المكان وجرح 3 أخرين.