قتيل وجريج في حريق محل بالبليدة
بقلم عايدة.ع
لقي شخص حتفه وأصيب آخر على إثر اندلاع حريق داخل محل للمأكولات الخفيفة أمام مسجد المجاهد “باب الجزائر” ببلدية و دائرة البليدة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 21سا22د، من أجل إخماد حريق شب داخل محل للمأكولات. الخفيفة أمام مسجد المجاهد “باب الجزائر” ببلدية و دائرة البليدة.
حيث خلف الحريق وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة آخر بحروق تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.
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