قتيل وجريحان إثر سقوط رافعة بتيزي وزو

تسبب حادث سقوط رافعة بولاية تيزي وزو اليوم الإثنين، في وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 11 سا 16د من أجل حادث سقوط رافعة داخل حظيرة على 03 أشخاص بقرية اسياخن امدور، ببلدية و دائرة تيزي وزو.

خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر، يبلغ من العمر 59 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 02 آخرين يبلغان 47 سنة و 52 سنة بجروح مختلفة تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.