قتيل وجريحان إثر سقوط سقف منزل طيني بتمنراست

إنهار سقف منزل طيني بولاية تمنراست اليوم الأربعاء، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين.

وتدخل أفراد المركز المتقدم للحماية المدنية تامنغست في حدود الساعة 01 و 18د. من أجل إنقاذ 3 أشخاص من تحت الردوم جراء سقوط سقف منزل طيني بحي سرسوف الغربي.

وتم انتشال جثث شخص من تحت الردوم متوفي في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 22 سنة. كما تم إسعاف ضحيتين من جنس ذكر في عين المكان وتحويلها إلى مستشفى تامنغست و المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث.