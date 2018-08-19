قتيل وجريحان بعد سقوط حاملة حديدية للطلاء بوهران

هلك شخص وأصيب إثنان آخران بجروح بليغة يوم السبت، إثر سقوط حاملة حديدية تستعمل لطلاء المباني هوت من الطابق السادس، لعمارة من 12 طابقا بوهران.

و حسب بيان مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، فان الحاملة الحديدية كانت تحمل عاملي طلاء

حيث تعرضت إمرأة كانت أسفل العمارة لحادث سقوط هذا الهيكل الحديدي، الذي وقع بينما كانا العملان بصدد العمل.

وقد توفي أحد العاملان البالغ من العمر 30 سنة في عين المكان، بينما قدمت للضحيتين الأخرتين

الإسعافات الضرورية قبل نقلهما الى المستشفى الجامعي لوهران، في حالة صحية حرجة، وفق ما أشار إليه ذات المصدر.

و قد تم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذا الحادث من قبل المصالح المعنية.