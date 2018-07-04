قتيل وجريحان بعد نزاع حول قطعة أرض بأوعلة في سيدي بلعباس

استعملت فيه العصي وسلاح ناري

اهتزت، أمس، منطقة أوعلة التابعة لبلدية تافسور بسيدي بلعباس على وقع جريمة قتل نكراء راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرة. وحسب مصادرنا، فإن الحادثة جرت إثر معركة دامية بين عائلتين حول قطعة أرض تقع بين قريتي أوعلة وامالزة بدائرة مرين، في وقت لايزال مرتكبو الجريمة في حالة فرار.

تفاصيل الحادثة وقعت، صبيحة أمس، إثر خلاف حول قطعة أرض كائنة بين قرية امالزة وقرية أوعلة جنوبي ولاية سيدي بلعباس بنحو 80 كلم، أين وقع شجار عنيف استعملت فيه العصي، ليتحول إلى جريمة قتل بعد إقدام أحدهم على إطلاق عيارات من سلاح ناري تسبب في مقتل المدعو «د.ع» البالغ من العمر حوالي 35 سنة، فيما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، نقلا إثرها إلى مصلحة العناية المركزة، فيما تم نقل جثة الضحية نحو مستشفى تلاغ.

في وقت لاذ مرتكبا الجريمة بالفرار ولم يحدد الفاعل الرئيسي بعد، في انتظار التحقيقات التي باشرتها مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتافسور، كما يتم البحث عن مرتكبي الجريمة النكراء التي وقعت تزامنا مع موسم الحصاد والدرس، الذي يعرف مناوشات ومعارك ضارية بين القبائل، شأنه شأن موسم الحرث الذي تكثر فيه الجرائم.