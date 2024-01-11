قتيل وجريحان في إصطدام بين سيارة وشاحنة في عين الدفلى

لقي شخص حتفه فيما اصيا أخرين بجروح إثر حادث مروروقع اليوم مستوى الطريق السيار شرق غرب بولاية عين الدفلى.

الحادث وحسب بيان مصالح الحماية المدنية وقع في حدود الساعة 19 سا و45 د المكان المسمى سيدي عابد ببلدية عين سلطان ودائرة عين الشياخ.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارة وشاحنة. حيث خلف وفاة شخص من عمره 30 سنة. واصابةشخصين بجروح مختلفة تتراوح اعمارهم مابين 27 و36 سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى خميس مليانة.