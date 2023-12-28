قتيل وجريحان في إصطدام مابين سيارة ودراجة نارية بسيدي عقبة في بسكرة

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنين أخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 36 طريق السعدة ببلدية ودائرة سيدي عقبة في بسكرة.

الحادث وقع في حدود الساعة 15سا46د بسيدي عقبة. وتمثل في إصطدام مابين سيارة ودراجة نارية.

وخلف وفاة شيخ يبلغ من العمر74 سنة واصابة 2 بصدمة تتراوح اعمارهم مابين 26 و33 سنة. حيث تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي الضحية المتوفاة فحولت الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية الجواري سيدي عقبة.