قتيل وجريحان في إنفجار لغم بالرويسات في ورڨلة

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنين أخرين اليوم الجمعة إثر انفجار لغم بمنطقة كريمة بلدية الرويسات بورڨلة.

وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة في عين المكان. فيما أصيب إثنين اخرين إعمارهما 10سنة و 11سنة بجروح.

وعلى إثر ذلك تنقلن مصالح الحماية المدنية لنقل الطفلين مصابين إلى مستشفى محمد بوضياف حيث يخضع أحدهما الان لعملية جراحية لتعرضه للعديد من الاصابات حرجة.

فيما والي ولاية ورقلة رفقة السلطات الأمنية إلى مستشفى محمد بوضياف لطمأنة أهالي الضحايا ويؤكد على التكفل التام بهم.