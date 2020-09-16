قتيل وجريحان في إنقلاب سيارة بإليزي

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين إليزي وعين أمناس، في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمثل هذا الحادث، في انقلاب سيارة سياحية من نوع هيونداي “اكسنت” بالمكان المسمى “إيلويام” 80 كلم عن مدينة عين أمناس، بعد انحرافها على الطريق مما أدى إلى هلاك شخص بعين المكان، واصابة اثنين من مرافقيه بجروح مختلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل المصابين لمصلحة الاستعجالات بمستشفى عين أمناس، وتحويل جثث الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.