قتيل وجريحان في اصطدام بين سيارتين بباتنة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر جراء وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 88، ببلدية أولاد فاضل بولاية باتنة، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 88، ببلدية أولاد فاضل دائرة تيمقاد. وأسفر عن وفاة شخص تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث وإصابة اثنين آخرين تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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