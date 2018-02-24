قتيل وجريحان في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية في قسنطينة

وأفادت مصادر النهار، أن الحادث وقع على محور الطريق السيار ببلدية زيغود يوسف.
تمكنت عناصر الامن المدية من حجز مركبة فاخرة كانت محل بحث من طرف الانتربول.
وأفاد بيان لمصالح الامن اليوم السبت، أنّه بعد حجز المركبة وإخضاعها للمراقبة…
توفيت إمرأة من البدو الرحل ببلدية العقلة ولاية الوادي بداء البوحمرون.
المرأة في العقد الثاني من عمرها وتقطن ببلدية العقلة، أين تنقلت العائلة بأكملها لأحد العيادات…
قتل شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية بولاية قسنطينة.
وأفادت مصادر النهار، أن الحادث وقع على محور الطريق…
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