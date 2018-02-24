قتيل وجريحان في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية في قسنطينة

قتل شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنة ودراجة نارية بولاية قسنطينة.

وأفادت مصادر النهار، أن الحادث وقع على محور الطريق السيار ببلدية زيغود يوسف.