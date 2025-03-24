قتيل وجريحان في انقلاب سيارة بتيارت

لقي شخص حتفه وأصيب اثنين آخرين، في حادث مرور وقع بالطريق المؤدي إلى مدريسة، بلدية السوقر بولاية تيارت.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 23سا55د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. بالطريق المؤدي إلى مدريسة، بلدية و دائرة السوقر.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة اثنين آخرين بجروح، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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