قتيل وجريحان في انقلاب سيارة بسريانة في باتنة

لقي، شاب مصرعه، فيما أُصيب اثنان آخرين بجروح بلغية، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 75 بسريانة في باتنة.

وسرد بيان لمصالح الحماية المدنية، بأنّ الحادث الذي تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “Lifan 520” فقد خلّف قتيلا وجريحان.

ووفقا لذات البيان، فإنّ الضحية الذي لقي حتفه يبلغ من العمر عشرون سنة، فيما تترواح أعمار المصابين ما بين 18 و24 سنة.

وقد تم إسعافهم وإجلاءهم جميعا من طرف مصالح الحماية المدنية وعلى جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات سريانة.

ومن هذه الأخيرة تم تحويلهم فيما بعد إلى المركز الاستشفائي الجامعي باتنة، وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني.

فيما أضاف نفس المصدر، أنّ أسباب الحادث قيد التحقيق من طرف الجهات المختصة.