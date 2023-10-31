قتيل وجريحان في حادث إصطدام بين سيارتين وحافلة لنقل المسافرين في العلمة

توفي شخص وأصيب 2 أخرين إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 05 في جزئه الإجتنابي بنواحي دوار الباسحة بتراب بلدية بازر الصخرة جنوب مدينة العلمة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها الحادث وقع في حدود الساعة 18 و05د بلدية بازر الصخرة جنوب مدينة العلمة. وتمثل في إصطدام بين سيارتين سياحية وحافلة حجم كبير لنقل المسافرين.

وخلف إصابة رجلين 66 و35 سنة وإمرأة 44 سنة بإصابات متبابنة، تم اسعاف ونقل الضحايا إلى استعجالات مستشفى الخثير صروب بالعلمة. أين لفظ الأول أنفاسه الأخيرة.

هذا ولم تسجل إصابات في صفوف ركاب الحافلة التي تعمل على خط سطيف/العلمة/قسنطينة كان على متنها 20راكبا.