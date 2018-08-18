قتيل وجريحان في حادث اصطدام سيارة بشاحنة مقطورة بالوادي

لقي شخص حتفه فيما جرح اثنان آخران في حادث مرور مروع بطريق قرية الصحين ولاية الوادي.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة من نوع مرسيدس بشاحنة مقطوره عبر الطريق قرية الصحين حاسي خليفة ببلدية الطريفاوي.

حيث خلف قتيل وجريحان أين تدخل أعوان الحماية المدنية التي اسعفت الجرحى ووجهتهم للاستعجالات الطبية ب 8ماي.

وتحويل القتيل الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن عمر الجيلاني . وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث .

للإشارة، فان الطريق المذكور تعرف حركية كبيرة خاصة للفلاحين والمتوجهين الى دول تونس.

والمنطقة الحدودية الشرقية ويعرف طريقها بالضيق والحواف على جنباته المكسورة.

عبد العالي رحومة