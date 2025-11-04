إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل وجريحان في حادث انقلاب سيارة بالنعامة

بقلم عايدة.ع
قتيل وجريحان في حادث انقلاب سيارة بالنعامة
  • 97
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية النعامة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 06سا55د إثر حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية و دائرة النعامة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 02 آخرين، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7A3C5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer