قتيل وجريحان في حادث انقلاب سيارة بالنعامة

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الثلاثاء، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية النعامة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 06سا55د إثر حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 06 بلدية و دائرة النعامة.

حيث خلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة 02 آخرين، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

