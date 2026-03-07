قتيل وجريحان في حادث انقلاب سيارة بتبسة

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم السبت، بالمكان المسمى الطريق العقلة المالحة، ببلدية بئر العاتر في ولاية تبسة.

وأوضحت مصالح الحماية المذنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا40د، من اجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. بالمكان المسمى الطريق العقلة المالحة، ببلدية ودائرة بئر العاتر.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 45 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور