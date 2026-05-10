قتيل وجريحان في حادث مرور بالجلفة

لقي شخص حتفه وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور مميت وقع بالطريق الوطني رقم 01 اتجاه الأغواط، ببلدية ودائرة عين الإبل.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة بالطريق الوطني. رقم 01 اتجاه الأغواط، ببلدية ودائرة عين الإبل.

حيث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بالجلفة. وإصابة شخصين آخرين (29 و49 سنة) بجروح مختلفة، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى عين الإبل.

