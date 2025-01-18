قتيل وجريحان في حادث مرور بالمسيلة

توفي شخص و أصيب 02 آخرين في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 70 بالمكان المسمى منطقة المقسم،ولاية المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 70 بالمكان المسمى منطقة المقسم، بلدية الزرزور و دائرة بن سرور.

حيث خلف الحادث وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة 02 آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و 27 سنة بجروح تم إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى بن سرور.