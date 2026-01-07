قتيل وجريحان في حادث مرور بالنعامة

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 06، باتجاه قرية حرشاية، ببلدية النعامة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 00سا40د من أجل حادث انحراف سيارة. واصطدامها بجدار إسمنتي، ثم اصطدامها بسيارة أخرى في الجهة المعاكسة، على مستوى الطريق الوطني رقم 06. باتجاه قرية حرشاية، بلدية ودائرة النعامة.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 27 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 02 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

