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أخبار الجزائر

قتيل وجريحان في حادث مرور بتيزي وزو 

بقلم ع.ع
قتيل وجريحان في حادث مرور بتيزي وزو 
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سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الجمعة، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 25 معمر ،بلدية و دائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو.

وأفادت الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث مرور تمثال في إنحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 25 معمر ،بلدية و دائرة ذراع الميزان.

وأشار المصدر أن الحادث خلف وفاة شخص ذكر يبلغ من العمر 36سنة و إصابة آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و23 سنة تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي. فيما حاولت جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث .

رابط دائم : https://nhar.tv/C90KS
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