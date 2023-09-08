قتيل وجريحان في حادث مرور بتيزي وزو 

سجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الجمعة، حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 25 معمر ،بلدية و دائرة ذراع الميزان ولاية تيزي وزو.

وأفادت الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث مرور تمثال في إنحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 25 معمر ،بلدية و دائرة ذراع الميزان.

وأشار المصدر أن الحادث خلف وفاة شخص ذكر يبلغ من العمر 36سنة و إصابة آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و23 سنة تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي. فيما حاولت جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث .