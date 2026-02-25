قتيل وجريحان في حادث مرور بسوق أهراس

توفي صباح اليوم الأربعاء، شخص وأصيب إثنان آخران جراء وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 81أ الرابط بين بلديتي مداوروش والرقوبة، بالضبط على مستوى بلدية مداوروش، في ولاية سوق أهراس.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي، أن المعلومات الأولية تفيد أن الحادث أسفر عن وفاة شخص. (01) رحمه الله وإصابة شخصين(02) بجروح.

كما دعت إلى أخذ الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.

