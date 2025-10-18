قتيل وجريحان في حادث مرور بسوق أهراس  

لقي شخص حتفه وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور وقع بالمكان المسمى مشتة بوعرقوب، بلدية أولاد مؤمن بولاية سوق أهراس .

وأوضحت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 02سا15د لأجل حادث انحراف و انقلاب شاحنة. بالمكان المسمى مشتة بوعرقوب، بلدية أولاد مؤمن ودائرة لحدادة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخصين آخرين، لهما جروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور