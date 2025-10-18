إعــــلانات
أخبار الجزائر

قتيل وجريحان في حادث مرور بسوق أهراس  

بقلم عايدة.ع
قتيل وجريحان في حادث مرور بسوق أهراس  
  • 98
  • 0

لقي شخص حتفه وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور وقع بالمكان المسمى مشتة بوعرقوب، بلدية أولاد مؤمن بولاية سوق أهراس .

وأوضحت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت على الساعة 02سا15د لأجل حادث انحراف و انقلاب شاحنة. بالمكان المسمى مشتة بوعرقوب، بلدية أولاد مؤمن ودائرة لحدادة.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة شخصين آخرين، لهما جروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/0DYWV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer