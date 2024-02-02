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أخبار الجزائر

قتيل وجريحان في حادث مرور بسيدي بلعباس

بقلم عايدة.ع
قتيل وجريحان في حادث مرور بسيدي بلعباس
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لقي شخص حتفه فيما أصيب آخران في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 80 بلدية و دائرة  سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الولائي. رقم 80 بلدية و دائرة  سيدي بلعباس.

وحسب ذات المصدر، الحادث خلّف وفاة شخص بعين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة. واصابة آخرين أحدهم مصاب والآخر مصدوم، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية فتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.لذات المؤسسة الاستشفائية.

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