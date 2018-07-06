قتيل وجريحان في حادث مرور بسيدي عقبة في بسكرة

لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران بجروح إثر حادث مرور وقع بسيدي عقبة ولاية بسكرة.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحادث وقع ليلة الخميس إلى الجمعة بالطريق الولائي رقم 36 “أ” بين واحة سريانة وسيدي عقبة.

وتمثل في إنحراف ثم إنقلاب سيارة سياحية كان على متنها 3 أشخاص.

ما أسفر عن وفاة السائق البالغ من العمر 40 سنة بعين المكان، أين تم تحويله لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عقبة.

فيما تعرض شخصان يبلغان من العمر ما بين 25 و31 سنة لجروح متفاوتة الخطورة فيما تم نقلهما نحو ذات المؤسسة.

في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث.