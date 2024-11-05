قتيل وجريحان في حادث مرور بعنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور وقع بالمكان المسمى غربي عيسى طريق 44، بلدية و دائرة البوني ولاية عنابة.

وحسب ذات المصدر، تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة، بالمكان المسمى غربي عيسى طريق 44، بلدية و دائرة البوني.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 50 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 02 آخرين بجروح مختلفة، تم اسعافهما و نقلهما إلى مستشفى ابن رشد.

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