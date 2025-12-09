قتيل وجريحان في حادث مرور بمعسكر

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلدية معسكر وخلوية منطقة دوار أولاد عوفي، في ولاية معسكر .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا10د، إثر حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلدية معسكر وخلوية منطقة دوار أولاد عوفي، بلدية ودائرة معسكر.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 02 اثنين آخرين بجروح مختلفة ، (23 و 39 سنة)، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

