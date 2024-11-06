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أخبار الجزائر

قتيل وجريحان في حادث مرور بمعسكر

بقلم عايدة.ع
قتيل وجريحان في حادث مرور بمعسكر
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توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، جراء حادث مرور مميت. وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 97، بلدية و دائرة سيق ولاية معسكر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 97، بلدية و دائرة سيق.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 53 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة اثنين آخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 23 سنة و 13 سنة تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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