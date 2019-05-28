قتيل وجريحان في حادث مرور بوهران

هلك شخص وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع بضواحي بلدية سيدي الشحمي بوهران. حسبما أفاد به بيان لدى مصالح الحماية المدنية.

واستنادا الى ذات المصالح، فإن الحادث وقع مساء أمس الإثنين على مستوى طريق البيوض باتجاه سيدي الشحمي.

والذي نجم عن انقلاب سيارة، مخلفا وفاة شخص بعين المكان واصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد قدم أعوان الحماية المدنية الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة

الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.