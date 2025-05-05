قتيل وجريحان في حادث مرور بوهران

لقي شخص حتفه وأصيب 2 آخران في حادث مرور وقع على مستوى بلدية حاسي بونيف دائرة بئر الجير بولاية وهران، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، انه تم التدخل من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة. على مستوى بلدية حاسي بونيف دائرة بئر الجير.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة اثنين آخرين من جنس ذكر يبلغان من العمر 18 سنة و 44 سنة تم اسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور