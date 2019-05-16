قتيل وجريحان في حادث مرور بوهران

لقي أمس الأربعاء، شخص مصرعه وأصيب إثنان آخران بجروح بليغة في حادث مرور وقع ببلدية بوفاطيش جنوب شرق ولاية وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الذي تزامن مع وقت الإفطار ليوم أمس حوالي الساعة الثامنة

نجم عن إنقلاب سيارة سياحية بالطريق الولائي رقم 41 الرابط بين بلدية بوفاطيس وسيق بمعسكر.

وقد تسبب الحادث في وفاة شخص “33 سنة” وإصابة اثنين آخرين “33 و 41 سنة” بجروح بليغة، وفق ذات المصدر

وتم تحويل الجريحين إلى المؤسسة الإستشفافية الجامعية أول نوفمبر بوهران وجثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.