قتيل وجريحان في حادث مرور بين إليزي وجانت

خلف حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين إليزي وجانت، شخص وإصابة اثنين اخرين بجروح.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الحادث وقع بالمكان المسمى منحدر “تيميضرت” الخطير على بعد 180 كلم عن مقر الولاية إليزي.

وتمثل في إنحراف شاحنة نوع “جيامسي” على مسارها بعد فقدان السائق السيطرة عليها.

مما أدى إلى هلاك شخص في الاربعينات من العمر بعين المكان وإصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخل أعون الحماية المدنية بفضنون لنقل المصابين لمستشفى وأن تميضي وتحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الصحية ببرج الحواس.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.