قتيل وجريحان في حادث مرور في بوسعادة في المسيلة

أخبار الجزائر
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قتيل وجريحان في حادث مرور في بوسعادة في المسيلة
بقلم خ.صديق

لقيت، اليوم الثلاثاء، امرأة مصرعها وأصيب شخصين (امرأة ورجل) في حادث مرور مؤساوي بواد ميطر منطقة العليق ببوسعادة، ولاية المسيلة.

ووقع الحادث اثر انقلاب سيارة سياحية من نوع “رونو 18” بالطريق الولائي رقم 05 حسب بيان للحماية المدنية بالمسيلة.

خلف الحادث وفاة امراة تدعى “ي.ل” (38 سنة) وكذا جريحين امرأة ورجل يبلغان من العمر 23 و24 سنة.

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل جثة الضحية، وتقديم الاسعافات للجريحان ونقلهما لمستشفى بوسعادة أما سائق السيارة لم يصب بأي مكروه.

فيما فتحت مصالح الأمن المتخصصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث المميت.

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