قتيل وجريحان في حادث مرور في قسنطينة

لقي شخص حتفه فيما أصيب إثنان آخران بجروح إثر حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد ببلدية أولاد رحمون جنوب قسنطينة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 3 بمنطقة القرزي بقسنطينة

وتمثل في إنحراف ثم إنقلاب سيارة كان على متنها3 أشخاص تسبب في وفاة بعين المكان شاب يبلغ من العمر17 سنة.

فيما أصيب مرافقاه البالغان من العمر 18 سنة بجروح متفاوتة.

حيث تم تحويل جثة الشخص المتوفى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالخروب.

فيما تم إجلاء الجريحين نحو ذات الهيكل الصحي لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في أسباب الحادث.