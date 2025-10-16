قتيل وجريحين إثر اصطدام بين سيارتين في برج بوعريريج

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين بجروح متفاوتة اثر اصطدام بين سيارتين في ولاية برج بوعريريج.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06 سا و41د لأجل حادث إصطدام بين سيارتين بالطريق السيار شرق غرب . اتجاه سطيف ” جسر عوين الزريقة” ببلدية و دائرة برج بوعريريج.

الحادث أسفر عن وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة إثنين آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي .

