قتيل وجريحين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بوهران

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم في وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح متفاوتة بولاية وهران.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا 58د. من أجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 11، بلدية مرسى الحجاج و دائرة بطيوة.

وخلّف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 40 سنة، و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة “21 و 23 سنة”. تم إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى محقن. أما الضحية المتوفية تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث .