قتيل وجريحين إثر انقلاب سيارة في قسنطينة

لقي عصر اليوم شخص حتفه وأصيب 2 آخرين إثر حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الاجتنابي للطريق السيار شرق-غرب، في قسنطينة.

وتمثل في انحراف سيارة سياحية وانقلابها وخروجها عن الطريق، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية للمركز المتقدم جبل الوحش. من أجل إسعاف الضحايا.

أين تم نقل المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي إبن باديس.

فيما نقل الجريحين الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بذات المستشفى.

كما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.