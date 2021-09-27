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أخبار الجزائر

قتيل وجريحين في إنقلاب سيارة بعين صالح

بقلم حاجي عبد الرزاق
قتيل وجريحين في إنقلاب سيارة بعين صالح
حادث مرور
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توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين ولاية عين صالح وقرية أراك.

الحادث تمثل في إنقلاب سيارة من نوع “ياريس تويوتا”، في الطريق الرابط بين ولاية عين صالح وقرية أراك بـ110 كلم عن قرية أراك.خلف وفاة شخص في عين المكان وإصابة إثنين آخرين تم نقلهما إلى مستشفى قرية أراك.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في الحادث.

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