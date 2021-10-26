قتيل وجريحين في حادث مرور بمعسكر

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين في حادث مرور وقع صبية اليوم الثلاثاء. على مستوى الطريق الولائي رقم 41الرابط بين ولايتي معسكر ووهران.

ووقع الحادث على مستوى بلدية راس عين أعميروش، أسفر عن وفاة شخص في عين المكان، إصابة إثنين آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما.

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