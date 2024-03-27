قتيل وجريح إثر إنهيار جدار منزل ببسكرة

توفي أحد الشخصين اللذين أصيبا بجروح خطيرة إثر حادث إنهيار جدار منزل ببسكرة في أعقاب الرياح القوية التي ضربت مناطق الولاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء. ليرتفع عدد الضحايا من الوفيات إلى إثنين علاوة على شخص جريح.

وقال مدير الصحة لولاية معسكر عبد القادر عويني، في تصريح لـ “وأج”، أن الشاب المصاب البالغ من العمر 24 سنة قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر بعاصمة الولاية. متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس وعدة أنحاء من جسمه. نتيجة إنهيار جدار المنزل المتواجد بشارع مسعودي مصطفى بحي راس القرية بعاصمة الولاية.

وقد كان هذا الشاب متواجدا بموقع الحادث بمعية شخصين آخرين عند إنهيار جدار هذا المنزل. حيث توفي أحدهما بعين المكان فيما لا يزال الشخص الآخر الذي تعرض بدوره لجروح بليغة. متواجدا بمصلحة الإنعاش بذات المؤسسة الاستشفائية.

للإشارة إنهار ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء جدار من الطابق الثاني لمنزل بشارع مسعودي مصطفى بحي راس القرية ببلدية بسكرة. أثناء مرور الضحايا الثلاث من ذات الموقع و قد تم نقلهم على متن سيارات تابعة لسلك الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر.