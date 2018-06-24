قتيل وجريح بعد اصطدام شاحنة للقمامة بسيّارة في الشلف

لقي شخص مصرعه بعد تعرّضه لحادث مرور خطير وقع صباح اليوم الأحد بالطريق الوطني رقم 19 الرابط بين الشطية وتنسبولاية شلف.

وحسب مصادر النهار، فإنّ الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة صباحا إثر اصطدام شاحنة رفع القمامة بسيارة نفعية.

على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بالمنطقة المسماة أس 8 ببلدية الشطية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الضحايا إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الشطية متأثرا بجروح بليغة.

فيما لا تزال الضحية الثانية “24 سنة” بالعناية الطبية وهو في حالة خطيرة جرّاء الجروح التي تعرض لها.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.