قتيل وجريح بعد شجار بين شبان بالقرب من عرس بسكيكدة

اهتزت فجر اليوم الأحد، قرية منزل الأبطال التابعة لبلدية عزابة بسكيكدة ، على وقع حادثة وفاة شاب متأثرا بجروح تلقاها واصابة آخر بعد شجار وقع بين 6 شبان بالقرب من عرس.

وحسب شهود عيان فإن الشجار الذي استعملت فيه مختلف الاسلحة البيضاء ، نشب اثر إثارة 4 شبان امام منزل عائلة الجاني لفوضى ليخرج هدا الاخير في محاولة لابعادهم عن المنزل.

وذلك قبل أن ينشب شجار بينهم تدخل فيه عدد من الحظور ، قبل ان يتلقى الضحيتين ضربتين الاول ( ز ، ك ) الذي لم يكن طرفا في الشجار أصلا.

حيث تلقى ضربة بعصى توفي على اثرها بمصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة ،

أما الثاني ( ع ، ا ) في الثلاثينات من العمر تلقى طعنة بخنجر تم تحويله إلى مستشفى ابن رشد بعنابة أين يقبع تحت العناية المركزة.

يذكر، أن المعركة المشؤمة لم تدوم سوى 20 دقيقة استعملت فيها مختلف الاسلحة البيضاء هذا وقد باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة اقيميا تحقيقا لتحديد الاسباب الحقيقية لهذه الحادثة .