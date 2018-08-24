قتيل وجريح بعد شجار بين عائلتين بالأسلحة البيضاء في وهران

تسبب شجار بين عائلتين ليلة أمس في حدود الساعة الثانية صباحا بحي بن سمير التابع لدوائر الناموس بعين الترك في وهران عن جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر فيما أصيب آخر بإصابات بالغة الخطورة.

وحسب مصادر محلية فتعود أسباب الجريمة، الى مناوشات بين عائلتين تحولت إلى مشادات عنيفة استعملت فيها الأسلحة البيضاء.

أسفرت هذه الحادثة عن مقتل الضحية البالغ من العمر 32 سنة اثر طعنة خنحر تلقاها فيما تعرض آخر لإصابات بالغة استدعت ادخاله العناية المركزة.

وعلى إثر ذلك تمكن عناصر من الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك بعد التدخل السريع من توقيف المتورطين في الجريمة في ظرف قياس.

ي ويتعلق الأمر بأربعة أشقاء تم تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم فيما لا تزال التحريات متواصلة للإيقاع بمتهمين آخرين شاركوا في الشجار الدامي.