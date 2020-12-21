قتيل وجريح بعد شجار مسلح بين عصابتين في “الرمشي” بتلمسان

إثر اقتتال بين عصابتين من قرية “سيدي احمد”

أسفر، في الساعات الأخيرة، شجار مسلح وقع في إقليم دائرة “الرمشي” شمال ولاية تلمسان، عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وفي هذا الشأن، قالت مصادرنا إن الحادث حصل بين عصابتين تنحدران من قرية “سيدي احمد”، واللتين نزلتا بالقرب من الملعب البلدي في “الرمشي” من أجل تصفية حسابات بينهما، وأثناء اللقاء، تصاعدت الخلافات أكثر بين الطرفين، قبل أن يتحول الأمر إلى معركة مسلحة، أسفرت عن سقوط جريحين، أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، أين استدعى الوضع تحويل المصابين الإثنين إلى استعجالات مستشفى “الرمشي”، ونظرا لخطورة إصابة أحدهما، تم تحويله على استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بمضاعفات الجروح الخطيرة التي تعرض لها.

وأفادت مصادرنا بأن الشجار المميت شارك فيه 4 أشخاص، أين باشرت مصالح الأمن المختصة تحريات معمقة في ملابساته لحين توقيف المتورطين في الجريمة وتقديمهم أمام العدالة.

يحدث هذا في الوقت الذي كانت مصالح أمن دائرة “الرمشي”، قد حرّرت شخصا بعدما اختطفته عصابات اعتداءات، والذي تم تحويله إلى ضاحية “بني صاف” في ولاية عين تيموشنت، وأظهرت التحقيقات الأمنية، بأن عملية عملية الاختطاف والاحتجاز تمت بواسطة فتاة تم تكليفها باستدراج الضحية باستعمال “الفايسبوك”، وخلال لقائها به في أحد الأماكن بمنطقة “الرمشي”، حاصره باقي أفراد العصابة ومن ثمة، حولوه باتجاه ولاية عين تيموشنت.