قتيل وجريح في إصطدام شاحنة بسيارة في سعيدة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر بجروح في حادث مرور، وقع مساء اليوم، مابين بلديتي سيدي بوبكر وواد التاغية ولاية سعيدة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع إثر إصطدام شاحنة isuzu ولاية معسكر بسيارة من نوع Mazda ترقيم معسكر.

وأسفر الحادث،عن هلاك سائق السيارة بعين المكان والبالغ من العمر34 سنة، مع إصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة.

وتم إجلاءه جناح السرعة نحو القطاع الصحي ببلدية واد التاغية، في حين نقلت الجثة الى القطاع الصحي بسيدي بوبكر.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية، تحقيقا في أسباب الحادث.