قتيل وجريح في اصطدام بين سيارتين بالوادي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح جراء وقوع حادث مرور مميت بالطريق الرابط بين الرباح وحاسي مسعود، ببلدية اميه ونسة بولاية الوادي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 06سا10د لأجل حادث اصطدام بين سيارتين. بالطريق الرابط بين الرباح وحاسي مسعود، بلدية ودائرة اميه ونسة.

مشيرة أن الحادث خلّف وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة آخر بجروح مختلفة. تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

