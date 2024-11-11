 قتيل وجريح في انحراف سيارة بجيجل

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 43 -تاسوست ، بلدية الأمير عبد القادر و دائرة الطاهير بولاية جيجل أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

حيث تمثل الحادث في إنحراف سيارة نفعية، ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 43 -تاسوست- . بلدية الأمير عبد القادر و دائرة الطاهير

أين خلف حالة وفاة 01 يبلغ من العمر 43 سنة ،و جريح واحد حالته خطيرة. تم اسعافه و نقله الى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

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