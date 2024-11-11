إعــــلانات
أخبار الجزائر

 قتيل وجريح في انحراف سيارة بجيجل

بقلم عايدة.ع
 قتيل وجريح في انحراف سيارة بجيجل
  • 144
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 43 -تاسوست ،  بلدية الأمير عبد القادر و دائرة الطاهير بولاية جيجل أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

حيث تمثل الحادث في إنحراف سيارة نفعية، ووقع على مستوى الطريق الوطني رقم 43 -تاسوست- .  بلدية الأمير عبد القادر و دائرة الطاهير

أين خلف حالة وفاة 01 يبلغ من العمر 43 سنة ،و جريح واحد حالته خطيرة. تم اسعافه و نقله الى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2aKn0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر